В Азербайджане отметят юбилей Расула Гамзатова

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о возможностях, которые даст Дагестану сотрудничество с Азербайджаном.

Он отметил, что Азербайджан и Дагестан настолько близки в плане географии, климатических условий и ментальности, что многие направления, которые сегодня динамично развиваются в Баку, актуальны и для Республики Дагестан.

«Символично, что моя первая заграничная поездка в качестве главы Дагестана была именно в братскую Азербайджанскую Республику. Мы настолько близки в плане географии, климатических условий, ментальности, что многие направления, которые сегодня динамично развиваются в Азербайджане, актуальны и для Дагестана. Все вопросы, которые мы обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предполагают взаимовыгодное сотрудничество и отражают интересы наших народов», — заявил Меликов.

По словам главы Дагестана, определены четыре основные направления для сотрудничества. В первую очередь, Меликов отметил развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Вчера, к примеру, я был в Бакинском порту. И знакомство с опытом наших соседей, которым удалось создать важный пункт транзитной инфраструктуры, соединяющей Европу с Азией, для нас был полезным. Отрадно отметить, как мы сегодня выстраиваем схему развития Махачкалинского порта, сегодня уже во многих отраслях реализовано в Баку. И какие-то определенные направления мы можем взять и заимствовать у них»,- рассказал он.

Налаживается также сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

«Наши сельские труженики традиционно дают высокие показатели, но проблемой остается переработка продукции. У наших соседей большой опыт в этом отношении, которым они готовы делиться. У нас в больших объемах производится виноград, косточковые фрукты, капуста, мясо, молоко. А на переработку эта продукция уходит в другие регионы, теряют от этого и наши сельхозпроизводители, и республика в целом», — сказал Меликов.

Но если развивать перерабатывающие предприятия, считает Меликов, такой проблемы не будет. И это тоже одно из тех направлений, где Азербайджан может быть полезен Дагестану.

Кроме того, в развитии транспортно-логистических коридоров важно не просто ремонтировать дороги, но и создавать хорошие условия для грузоперевозчиков, отметил он.

«Еще одно направление – культура. Ильхам Гейдарович Алиев поддержал идею проведения мероприятий, связанных со 100-летием Расула Гамзатова, в Азербайджане. Я уже дал некоторые поручения правительству Дагестана, а в ближайшее время выработаем дорожную карту по развитию сотрудничества с Азербайджаном на годы вперед», — рассказал Меликов.