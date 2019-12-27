В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан — моя вода»

В очередной раз реализован проект «Мой Дагестан – моя вода», созданный по инициативе Главы республики. Вчера в Акушинском районе прошли мероприятия по случаю строительства водопровода в селе Муги. На проведение воды было направлено более 23 млн. руб., общая длина сооружения составила около 9 км.

Глава села Ислам Муртазаев, открывая мероприятие, отметил огромную роль руководителя региона Владимира Васильева в реализации этого проекта и выразил слова благодарности всем тем, кто имеет непосредственное отношение к этому благому делу.

Далее слово предоставили главе МО «Акушинский район» Махачу Абдулкеримову, который также поблагодарил Главу РД и строителей за проделанную работу. Он отметил, что реализация подобных проектов планируется и в будущем году.

Возможность открыть водопровод предоставили Махачу Абдулкеримову, Исламу Муртузаеву и ответственному за эти работы Муслиму Исакову.

В завершение мероприятия с концертной программой выступили работники управления культуры муниципалитета.