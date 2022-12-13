В Акушинском районе прошла акция в поддержку СВО

12 декабря в Акушинском районе прошла акция в поддержку решения Президента Российской Федерации Владимира Путина по проведению Специальной военной операции на Украине.

Организатором акции выступила НКО «Общественная палата при главе МО «Акушинский район».

Участниками мероприятия стали заместитель руководителя Общественной палаты Магомедзагир Магомедов, первый заместитель главы администрации МО «Акушинский район» Магомед Исмаилов, начальник МКУ «Управление культуры и туризма» Гасан Гасанов, начальник управления по информационной политике и связям со СМИ Алимагомед Алимагомедов, главный редактор газеты «Путь истины» Патимат Маллаева, работники учреждений и организаций Акушинского района и др.

Перед стартом автопробега Магомедзагир Магомедов обратился ко всем участникам с напутственным словом: «Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая наша поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель — выразить поддержку Вооруженным силам России. Народ и армия России – едины!».

Автопробег стартовал в с. Акуша, конечный пункт маршрута — с. Муги. Далее состоялась торжественная церемония разворачивания Государственного Флага РФ.