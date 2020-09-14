В Агульском районе завершились выборы депутатов сельского Собрания

Как сообщил «Вести Агула» председатель ТИК по Агульскому району Абумуслим Рамазанов, явка на выборах сельских депутатов составила 83%. Из общего числа проголосовавших около 83% голосов досталось представителям политической партии «Единая Россия», 10% голосов получили представители «Справедливой России».

Также по одному человеку представлены партии от ЛДПР и КПРФ, 2 депутата прошли как самовыдвиженцы. Всего было избрано 82 депутата сельских собраний муниципалитета.

Отметим, что из их числа будут делегированы депутаты для формирования райсобрания в количестве 23 человек. От сельских поселений «село Тпиг», «сельсовет Ричинский» и «сельсовет Дулдугский» сельских депутатов для формирования районного Собрания депутатов будет делегировано по 3 человека, а из остальных сельских поселений — по 2 сельских депутата.

Председатель районного собрания депутатов будет избран из числа районных депутатов.

Камиль Мирзоев