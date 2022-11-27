В Агульском районе ведутся проектно-изыскательные работы по газификации

В Агульском районе Дагестана бригадой компании «ТрансСтройИнжиниринг» из Уфы ведутся проектно–изыскательные работы по подземной газификации муниципалитета. Сегодня они проводят буровые работы в селе Хутхул. Руководит бригадой геолог Ковин Юрий Игоревич.

Компания «ТрансСтройИнжиниринг» специализируется на проектно-изыскательных работах в области промышленного и гражданского строительства, топливно-энергетического комплекса, а также по объектам электроэнергетики и электрогенерации (в том числе на возобновляемых источниках энергии).

Надеемся, как сказал Юрий Ковин, что эта зима будет в Агуле последней на дровах.

Абдурахман Манафов