В Агульском районе вакцинируются специалисты госучреждений

В Дагестане продолжается прививочная кампания. В Агульском районе постепенно вакцинируются специалисты государственных учреждений, которые находятся в зоне повышенного риска инфицирования. Медики района сами приняли активное участие в вакцинации. Один из тех, кто в числе первых иммунизировался от COVID-19, участковый врач-терапевт, врач скорой помощи, кардиолог Замир Магомедович Магомедов.

Он отмечает, что сделал прививку сам и привлек к данной процедуре членов своей семьи и близких с той целью, что прививка сегодня наиболее эффективная защита от инфекции. Именно высокая степень иммунизации населения от коронавируса станет основой победы над пандемией.

Замир Магомедович отмечает, что перед вводом вакцины обязательно проводится предварительный медосмотр с обязательной термометрией, проверкой сатурации крови, которая направлена на определение уровня кислорода в крови человека, и другими процедурами.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция очень тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями, например, с бронхитом, астмой, при ослабленном иммунитете, сильных психических переживаниях. Все эти моменты ослабляют организм. Меры борьбы за собственное здоровье остаются неизменными — это ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, санитарная обработка помещений. Процедура прививания сегодня позволяет сделать все эти меры значительно более эффективными, потому как, помимо внешней защиты, ваш организм будет усилен внутренним барьером, который возможен только после прививания антиковидной вакциной.

— Замир Магомедович, в каком возрасте допустима вакцинация?

— Допустимый возраст от 18 до 60 лет. Но на селекторном совещании главные кардиологи, руководители медицинских ведомств отмечают необходимость повышения крайней планки возраста выше шестидесяти лет. И есть случаи успешной вакцинации граждан старшего возраста, то есть старше шестидесяти лет.

— Какие болезни считаются противопоказанием к вакцинации?

— Тяжелая печеночная, почечная недостаточность, инсульты, гнойные процессы, тяжелые инфекционные болезни, черепно-мозговые травмы, острый инфаркт миокарда. Если у людей на данный момент имеются озвученные заболевания, то таких людей мы не прививаем. Но если недуг находится в хронической стадии, не в обострении, то такие граждане попадают под вакцинацию.

Для прививания по всей республике открыты пункты вакцинации, где каждый может пройти процедуру совершенно бесплатно. Напомним, процедура иммунизации от ковид проводится в два этапа. Второй компонент человек получает через двадцать один день после первого.

Луиза Гусукаева