В Агульском районе усилят контроль над качеством питания в школах и детсадах

Сегодня, 16 марта, на еженедельном рабочем совещании глава Агульского района Закир Каидов дал низкую оценку продуктам питания, поставляемым в дошкольные образовательные учреждения муниципалитета.

Совещание началось с обсуждения вопроса, связанного с празднованием Дня весеннего равноденствия в селе Тпиг.

«Вопросы организационного характера все решены. Будут гости из соседнего Хивского района. Утвержденная программа есть, куда включены спортивная и культурная мероприятия», — сообщил заместитель главы района Назим Юсуфов.

Далее были выслушаны короткие доклады представителей МЧС, ЕДДС, здравоохранения и электросетей об оперативной обстановке. Начальник участка райэлектросетей сообщил о двукратном сокращении потребляемой электроэнергии по сравнению с пиковым периодом.

Более подробно глава муниципалитета остановился на вопросе, связанном с питанием в детских дошкольных учреждениях.

«На прошлой неделе был объезд детских садов по поводу качества поставляемой продукции в эти учреждения. Комиссия состояла из трех человек, куда входил начальник райобрснаба, диспетчер по питанию и новый поставщик. Проверка была проведена не против заведующих детских садиков, или каких-то других лиц. Поступило очень много жалоб по качеству питания в детских садах. После проведенной комиссией проверки выяснилось, что качество продуктов питания оставляет желать лучшего, хотя финансирование было в полном объеме и вовремя. И в связи с тем, что поставщик продуктов был прежний, который еще летом прошлого года говорил, что поставляемая продукция будет качественной — мы ему доверились», — рассказал Закир Каидов.

Глава был удивлен отсутствием жалоб со стороны заведующих и завхозов детских садов по поводу качества поставляемой продукции и отметил безразличие работников, контролирующих качество продуктов.

«Мы были вынуждены поменять поставщика продуктов питания, но у нас остались вопросы к прежнему поставщику. Самое плохое качество продуктов питания выявили в селе Рича», — заявил глава муниципалитета.

Кроме того, Закир Каидов сообщил о планах по созданию комиссии по контролю за качеством продуктов питания в детских садах.

Глава района не обошел стороной и организацию проведения горячего питания в школах муниципалитета. Организации питания в образовательных учреждениях будет уделяться пристальное внимание.

Закир Каидов также напомнил о предстоящих субботниках по очистке окружающей среды от мусора и об акциях по посадке деревьев к 75-летию Победы и «Зеленые километры», а также поручил начальнику отдела сельского хозяйства Низаму Исаеву определить площадки для высадки деревьев.

Камиль Мирзоев