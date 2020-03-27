Общество

В Агульском районе прошло заседание оперативного штаба по вопросам профилактики коронавируса

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Под председательством главы Агульского района Закира Каидова прошло заседание оперативного штаба муниципалитета по вопросам профилактики коронавируса.

Глава района сообщил собравшимся о ситуации с распространением коронавируса на 27 марта и отметил, что руководители организаций и учреждений района должны обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике инфекции.

На время отменяются приемы граждан по личным вопросам и командировки, ограничивается выезд за пределы района руководителей организаций и учреждений. С 28 марта по 5 апреля лица, входящие в штаб, продолжат работу согласно распорядку.

Как отметил глава района, особое внимание следует уделить жителям района старше 60 лет.

Отметим, что в исполнение Указа Главы РД о введении режима повышенной готовности 19 марта в Агульском районе создан оперативный штаб.

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