В Агульском районе прошло предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России»

Как сообщил изданию «Вести Агула» исполнительный секретарь местного отделения Агульского регионального округа партии «Единая Россия» Салих Алиев, жители Агульского района проявили высокую активность в процессе голосования.

«На предварительном голосовании участие приняли 15% избирателей от общего числа голосующих. 3% граждан изъявили гражданскую позицию с помощью онлайн голосования, а 12% — непосредственно путем посещения участков для голосования», — сообщил Алиев.

Участковые счетные комиссии были открыты в селах Тпиг, Дулдуг, Худиг и Рича, которые объединили в себе по несколько избирательных участков. В Народное Собрание региона от Агульского района имеется 1 мандат, а в списках значатся 6 кандидатов.

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