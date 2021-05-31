Политика

В Агульском районе прошло предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России»

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Как сообщил изданию «Вести Агула» исполнительный секретарь местного отделения Агульского регионального округа партии «Единая Россия» Салих Алиев, жители Агульского района проявили высокую активность в процессе голосования.
«На предварительном голосовании участие приняли 15% избирателей от общего числа голосующих. 3% граждан изъявили гражданскую позицию с помощью онлайн голосования, а 12% — непосредственно путем посещения участков для голосования», — сообщил Алиев.
Участковые счетные комиссии были открыты в селах Тпиг, Дулдуг, Худиг и Рича, которые объединили в себе по несколько избирательных участков. В Народное Собрание региона от Агульского района имеется 1 мандат, а в списках значатся 6 кандидатов.

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