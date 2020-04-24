В Агульском районе прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса

23 апреля глава Агульского района Закир Каидов провел заседание оперативного штаба. В ходе мероприятия был обсужден комплекс принимаемых мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Агульского района.

Глава района призвал всех отнестись серьезно и ответственно к ситуации с распространением каронавирусной инфекции.

«В каждом селе нужно решить все трудности с выполнением санитарных требований в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, чтобы жители сел не выезжали за пределы в поисках необходимого, работа таких объектов товаров первой необходимости должна поддерживаться, но только при жёстком условии выполнения всех обязательных санитарных требований», — сказал глава района.

Также Закир Каидов призвал жителей района соблюдать режим самоизоляции, проявить терпение и отнестись с пониманием к ограничительным мерам.

О ситуации и принимаемых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции в районе информировал главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. «В целом ситуация в районе находится под контролем, есть один случай с подозрением заражения коронавирусной инфекцией, жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции и рекомендации Роспотребнадзора РФ и профилактические меры», — сказал он.

Начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов проинформировал о введении санкций за нарушение режима самоизоляции. Он также призвал жителей района соблюдать режим, все вводимые ограничительные меры, по словам начальника ОМВД по Агульскому району, проводятся в первую очередь ради безопасности самих жителей.

По итогам совещания было решено назначить в каждом селе ответственных лиц по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В завершение заседания были даны поручения по усилению профилактической работы и расширению информационно-разъяснительной деятельности.

Был также рассмотрен вопрос о разрешении на осуществление деятельности организаций в период режима повышенной готовности.

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239, вправе осуществлять свою деятельность в случае наличия положительного заключения санитарно-эпидемиологического обследования, выданного Управлением Роспотребнадзора по РД по заявлению руководителя организации. На сайте ведомства создан официальный портал (в правом углу висит баннер – COVID- 19) для подачи заявки на включение в реестр организаций, имеющих право на ведение деятельности в условиях повышенной готовности.

Предприниматели на портале смогут подать заявку и получить разрешение на ведение своей деятельности. Также на сайте Мой Дагестан https://razreshenie.-dag.ru/ размещена форма заявки, которую необходимо заполнить для получения уведомления.