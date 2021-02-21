В Агульском районе прошли торжества, приуроченные к Международному Дню родных языков

В МО «Агульский район» повсеместно проводятся торжества приуроченные к Международному Дню родных языков.

Так, 20 февраля в здании КДЦ с. Рича состоялось большое праздничное культмероприятие, организованное администрацией МКОУ «Ричинская СОШ», в лице заведующего по учебно-воспитательной работе школы Гамзатова Аллахверди Тагривердиевича совместно с администрацией села и КДЦ.

Событие, исполненное светлой радости для детей и взрослых, проводится ежегодно с целью сохранения самобытности культуры и родного языка, как основополагающих величин народа.

К организации праздника в этом году здесь отнеслись тщательно, а начало этому было положено ещё в самом начале месяца: учащимся было задано подготовиться к публичным выступлениям со стихами агульских поэтов на родном языке, а участникам от других организаций подготовить номера, соответствующие теме мероприятия.

Программа праздника представляла собой простую композицию: вступительная часть — приветствие, объявление жюри и ознакомление с условиями конкурса; сам конкурс, в перерывах которого выступали работники КДЦ и их подопечные с песнями и танцами;церемония награждения победителей конкурса.

С приветствием, организацией праздничной атмосферы в зале и разъяснением сути праздничного мероприятия выступил заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Ричинская СОШ» Аллахверди Гамзатов. После небольшого вводного повествования он представил зрителям ведущих мероприятия и членов жюри.

Вслед за первой частью торжества учащиеся начальных классов открыли конкурс на лучшего чтеца стихов на родном языке, проведенный в два этапа: первый этап — чтецы от начальных классов, второй — учащиеся средних и старших классов. Выступали детишки с небывалым воодушевлением, что все как один заслужили как минимум честной похвалы.

Однако, как то бывает, всякое состязание выявляет сильных и слабых. Вот и среди наших конкурсантов компетентное жюри выявило самые яркие выступления. Лучших чтецов в этот день наградили похвальными грамотами и другими подарками, совместно подготовленными школьным директором и главой администрации с. Рича — Рамазановым Назиром Исаковичем и Гаджирамазановым Наби Магомедоаичем.

Итак, среди конкурсантов 1-этапа (1-4кл) отличились:

1 – Салихова Асият Магомедовна

2 – Уркиева Заира Агабалаевна

3 – Суфиомарова Аиша Галимовна

Среди конкурсантов 2 этапа (5-11кл) отличились:

1 – Ибрагимова Рисалат Амировна

2 – Ибрагимова Диана Играмудиновна

3 – Гадиев Гаджирамазан Шахрурамазанович

И, прежде чем назвать обладателя ещё одного приза — за авторскую симпатию, следует отметить, что стихи, звучавшие в этот день разными прекрасными детскими и юношескими голосами в зале принадлежат преимущественно авторскому перу молодого поэта Лутова Шамиля Абдуловича и одного из прародителей агульской литературы — Лутова Абу-Муслима Гасановича. Приз авторских симпатий от Шамиля Лутова получила Ибрагимова Талифа Ганифаевна.

Хасбулат Гамзатов