В Агульском районе прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню молодежи

Сегодня, 25 июня, в здании КДЦ села Хутхул состоялся турнир по настольному теннису среди детей школьного возраста и мужчин отдельно. Мероприятие началось в 10 часов утра с предварительных встреч. Участие в турнире также приняли спортсмены из Хивского района.

Официальная часть спортивного мероприятия началась в 13 часов, где перед спортсменами и гостями спортивного мероприятия выступил глава МО «Агульский район» Закир Каидов. В своей речи глава муниципалитета организаторам мероприятия выразил благодарность, а спортсменам пожелал добиться высоких результатов.

«Всем тем, кто организовал данное мероприятие, хочу пожелать здоровья, успехов в работе. Всей нашей молодежи, которая старается показать себя, старается каких-то результатов добиться в учебе, в жизни и в спорте, желаю, чтобы вы достигли больших высот. От того, насколько честно, самоотверженно вы будете любить свою Родину, своих родителей, будет зависеть будущее нашего района, нашего маленького народа. Я хочу вам пожелать успехов и пусть победит сильнейший», — сказал руководитель муниципалитета.

Продолжилось мероприятие выступлениями певцов, восхваляющих родной край, и агульских спортсменов.

В жарких встречах к концу игрового дня определились победители и проигравшие. Среди мужчин первые два места заняли представители Агула, третье место завоевал представитель Хивского района. Среди школьников в обеих возрастных категориях лучшие результаты показали учащиеся Яркугской СОШ.

Все победители и призеры, а также победители в номинациях «За волю к победе» и «Самый юный участник» были награждены грамотами и денежными призами.

Камиль Мирзоев