В Агульском районе прошел спортивный праздник в честь Героя России Каидова Зулкаида Гусейновича

В райцентре Агульского района, селе Тпиг, 12 и 13 июня в два этапа прошло Открытое первенство по дзюдо среди юношей 2005 — 2011 годов рождения, посвящённое уроженцу Агульского района из села Буршаг, Герою России Каидову Зулкаиду Гусейновичу на призы ООО «АбсолютСтройГрупп» — руководитель уроженец села Хутхул Рамазанов Кабир Джафарович.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из городов и районов Дагестана, Москвы, Ставрополья, Орловской области.

С приветственным словом и поздравлениями ко Дню России и открытию спортивного праздника к гостям и участникам соревнований обратился глава Агульского района, брат Героя Закир Гусейнович Каидов.

Герой России Каидов Зулкаид Гусейнович 13 июня в сопровождении министра спорта Дагестана и других высокопоставленных гостей, знаменитых спортсменов, посетил финальный этап соревнований по дзюдо, проводимых в его честь и выступил перед спортсменами и агульским джамаатом.

«Дорогие земляки, гости, спортсмены! Я впервые выступаю перед такой аудиторией и на таком мероприятии на родной Агульской земле. Поздравляю вас с прошедшим накануне праздником — Днем России! Благодарю всех земляков, организаторов и участников этого мероприятия за теплый и радушный прием. Хочу также сказать, что в совокупности тех событий, которые происходят в мире, когда не прекращаются нападки на нашу Родину Россию, на наши ценности, которыми дорожим, мы должны объединиться и отстаивать эти святые для нас понятия», — сказал Зулкаид Гусейнов, пожелав спортсменам успехов на татами.

С поздравлениями ко Дню России и открытию спортивного праздника в Агуле, устроенного агульцами в честь своего земляка Героя России Зулкаида Каидова, выступили также министр спорта РД Сажид Сажидов, министр по национальной политике Энрик Муслимов, замминистра здравоохранения Мазай Рамазанов, замминистра экономики Абдурахман Абдурахманов, декан филфака ДГУ Шабан Мазанаев, бывший депутат Народного Собрания РД Раджаб Раджабов, депутат НС РД от Агульского района Тимур Гусаев, главы соседних районов и другие.

В райцентре Агульского района прошел парад спортсменов в сопровождении конного эскорта с всадниками в национальных одеждах с флагами Российской Федерации и Республики Дагестан, был дан концерт коллективами художественной самодеятельности.

Завершился спортивный праздник награждением победителей и призеров соревнований с вручением грамот, кубков, денежных призов и ценных подарков от спонсоров и организаторов спортивного праздника.

Абдурахман Манафов