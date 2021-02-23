В Агульском районе проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сегодня в Центре традиционной культуры народов России Агульского района проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Открывая праздничную программу, ведущая Динара Аюбова поздравила всех тех, кто стоит на страже национальных интересов Отечества, защищает рубежи как внутри страны, так и за ее пределами, выполняя интернациональный долг, охраняя мир и покой граждан, всех тех, кто сейчас несут свою нелегкую, но почетную службу по защите Родины на земле и в воздухе, на воде и под водой, и даже в космосе.

В эти минуты в ЦТКНР Агульского района проходит концерт мастеров искусств Агульского района, на котором звучат стихи, исполняют песни, разыгрывают сценки на военно-патриотическую тематику.

Также стартовал традиционный районный турнир среди взрослых по шахматам, шашкам и нардам — «Сапфир», посвящённый Дню защитника Отечества. После состоится подведение итогов.

Абдурахман Манафов