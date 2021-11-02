В Агульском районе проходит перепись населения

2021 года началась Всероссийская перепись населения. Это мероприятие проводится

не реже одного раза в десять лет с целью уточнения численности населения и координации на основе данных социальной политики государства.

Перепись текущего года имеет свои новшества. Например, возможно пройти перепись не только в очном формате, но и дистанционно. Через портал «Госуслуги» каждый желающий может самостоятельно ответить на вопросы переписи. В очном формате волонтеры переписи проводят подворовые обходы, в рамках которых осуществляется массовое анкетирование населения.

Основные вопросы, которые задают переписчики, касаются не только личных данных гражданина, но и его национальной принадлежности. В Агульском районе к переписи населения привлечены 28 волонтеров, из них непосредственно переписчиков восемнадцать.

Кроме того, сформирован резервный состав специалистов по осуществлению переписи в составе шести человек. В составе волонтеров переписи Раджабова Изабелла Шабановна. Она в числе семи переписчиков анкетирует население районного центра

Агульского района села Тпиг. По словам специалиста, участие в переписи она приняла впервые.

Раджабова Изабелла утверждает: «Это ответственное мероприятие общегосударственного значения, которое имеет для страны долгосрочное значение. Принимать в нем участие — это большое доверие и большая ответственность. От меня, как от волонтера, требуется ответственность и терпеливость, скрупулезное отношение к работе, дабы

избежать возможные ошибки и недочеты. Даже небольшие недочеты в личных данных недопустимы. Все должно быть предельно точно и правильно».

Кроме того, Раджабова Изабелла отмечает,

что к переписи в качестве волонтеров привлечены граждане разных возрастных категорий. Многие из коллег по переписи уже принимали в ней участие в предыдущие периоды. Этот факт позволяет нивелировать имеющиеся сложности в работе, формируя обмен профессиональными навыками. Кроме того, для переписчиков был проведен инструктаж касательно основных аспектов

работы. В рамках переписи 2021 года для удобства специалистов используются цифровые гаджеты. Методы работы на электронном носителе были также отработаны в рамках подготовки к социальному анкетированию граждан.

Специалист отмечает: «Работа с цифровыми

носителями значительно упрощает работу в ходе анкетирования населения. Цифровой аспект также позволяет избежать лишней волокиты и убирает технические неудобства для волонтеров переписи, позволяя нам работать налегке».

Перепись на селе имеет свои нюансы, переписчики анкетируют людей, которых хорошо знают, что неизбежно, когда живешь в одном селе.

Изабелла признается: «Особенно тепло становится, когда приходишь к людям старшей возрастной категории. Многие из них в силу возраста принимали участие не в одной переписи. Многие сами были переписчиками. Неизменно наше взрослое поколение делится своими воспоминаниями о социальном анкетировании прошлых лет.

Так ты воочию видишь, как изменился мир, и насколько шагнули вперед инновации. Конечно, все это не отменяет основ работы переписчика, но ставит ее в новые условия, подходящие современным реалиям».

Специалист подтверждает идею, что перепись — это крайне ответственно, потому как ее результаты становятся основой последующей социальной политики и грядущих изменений в социальной и демографической политике нашего государства.

Эта работа не просто ответственная, но на Кавказе она еще и почетна. Специалисты принимаются с теплом и уважением в каждой семье, принимая за дорогого гостя. Каждый стремится высказать уважение. Это ли не сама суть куначества, которым так славен Дагестан.

Проявить активную гражданскую позицию

может каждый, пройдя перепись самостоятельно. Какой вы выберете способ, решать вам, но важно помнить, что перепись делается ради общества и только в его интересах. Примите в ней участие здесь и сейчас!

Алена Магомедова