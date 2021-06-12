В Агульском районе проходит Открытое первенство по дзюдо, посвященное Герою России Каидову Зулкаиду Гусейновичу

В эти минуты в райцентре Агульского района селе Тпиг проходит Открытое первенство по дзюдо среди юношей до 2011 г.р., посвящённое уроженцу села Буршаг Агульского района, Герою России Каидову Зулкаиду Гусейновичу на призы ООО «АбсолютСтройГрупп». Спортивное мероприятие будет проходить в два этапа с 12 по 13 июня.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из городов и районов Дагестана, Ставрополья, Орловской области.

Успехов спортсменам, положительных эмоций тренерам, болельщикам и судьям на гостеприимной Агульской земле!

Абдурахман Манафов