Общество

В Агульском районе призвали ограничить проведение массовых мероприятий

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Недопущению возникновения новых очагов коронавирусной инфекции в Агульском районе уделяется пристальное внимание. На различного рода мероприятиях муниципального уровня обсуждаются вопросы по обеспечению безопасности и препятствованию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

Так, на еженедельном совещании с руководителями организаций и учреждений Агульского района глава муниципалитета Закир Каидов обратился к главам сельских поселений с требованием запретить массовые мероприятия, такие как свадьбы, либо проводить их с соблюдением всех норм Роспотребназора РД.

Также он призвал ограничить рукопожатия во время встреч и проведения массовых мероприятий: свадеб и похорон.

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