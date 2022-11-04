В Агульском районе отметили День народного единства

В рамках празднования Дня народного единства, учреждения сферы образования и сферы культуры муниципалитета подготовили широкий комплекс мероприятий в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. В числе мероприятий концертные номера, конкурсы художеств, чтение стихов и многое другое. Кроме того, был организован флеш-моб «Все разные, все равные», открытые уроки и тематические мероприятия.

Ни одно учреждение в муниципалитете не осталось в стороне от празднования Дня народного единства.

По словам организаторов, этот праздник является символом дружбы всех людей, проживающих на территории России, а также символом взаимоуважения и мира.