В Агульском районе обсудили вопросы вакцинации от коронавирусной инфекции

22 июня в кабинете у главы Агульского района Закира Каидова прошло совещание по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и результатам ОГЭ.

В совещании приняли участие заместители главы, руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также отделов администрации района.

В рамках проведения в МО «Агульский район» мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня прошла общероссийская минута молчания и возложение цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

Далее говорилось о проводимых комплексных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые базируются на постоянном анализе тенденций эпидемического процесса и проведении профилактических мероприятий.

«Одним из таких мероприятий является вакцинация. Ведь в нынешней ситуации это, пожалуй, единственная возможность, не переболев COVID-19, получить иммунитет и защитить себя и своих близких. Об этом говорим уже не раз, вакцинация в образовательных учреждениях района должна пройти в полном объеме. Вы все люди сознательные и образованные, поэтому рассчитываю на вашу гражданскую ответственность», — отметил глава муниципалитета.