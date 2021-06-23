В Агульском районе обсудили вопросы вакцинации от коронавирусной инфекции

22 июня в кабинете у главы Агульского района Закира Каидова прошло совещание по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и результатам ОГЭ.
В совещании приняли участие заместители главы, руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также отделов администрации района.
В рамках проведения в МО «Агульский район» мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня прошла общероссийская минута молчания и возложение цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.
Далее говорилось о проводимых комплексных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые базируются на постоянном анализе тенденций эпидемического процесса и проведении профилактических мероприятий.
«Одним из таких мероприятий является вакцинация. Ведь в нынешней ситуации это, пожалуй, единственная возможность, не переболев COVID-19, получить иммунитет и защитить себя и своих близких. Об этом говорим уже не раз, вакцинация в образовательных учреждениях района должна пройти в полном объеме. Вы все люди сознательные и образованные, поэтому рассчитываю на вашу гражданскую ответственность», — отметил глава муниципалитета.
О завершении ОГЭ и результатах рассказал начальник МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Абдулахад Магомедов, где он отметил, что по результатам ОГЭ все выпускники 9 классов успешно прошли балловый барьер, что касается ЕГЭ, то не по всем предметам известны оценки, но все уже известны результаты по русскому языку, у всех положительный результат.
Абдулахад Касумович сделал также ряд замечаний и поручений по вопросам подготовки и проведения государственных экзаменов, по уровню подготовленности выпускников, чтобы все эти замечания учитывались.
Глава муниципалитета в свою очередь поблагодарил всех руководителей образовательных учреждений за проводимую работу. «Школа формирует общество, и от авторитета руководителя и учителя зависит отношение детей к образованию», — подчеркнул Закир Каидов.
Также на совещании поднимались вопросы подготовки школ к новому учебному году и предстоящие ремонтные работы во всех образовательных и дошкольных учреждениях.
Руководителям дошкольных учреждений глава района дал рекомендации о своевременном проведении диспансеризации детей в садах.
Подводя итоги совещания, глава района ещё раз подчеркнул необходимость вакцинации всех сотрудников образовательных учреждений от коронавирусной инфекции, было отмечено, что вакцинация добровольная, но необходимая. Она активно уже проводится среди работников администрации.