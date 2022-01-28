В Агульской ЦРБ есть весь необходимый объём лекарств на ожидаемую вспышку коронавируса

В Агульской ЦРБ имеется необходимый запас противовирусных препаратов на ожидаемую вспышку COVID-19. Об этом заявила главная медсестра ГБУ ЦРБ МО «Агульский район» Марина Касумова. По словам специалиста, недостатка в медикаментах в учреждении нет, имеется необходимый запас лекарств для пациентов получающих и амбулаторное, и стационарное лечение на три месяца. Имеются также препараты, назначенные по тяжести состояния больного по последнему протоколу Минздрава России. Данный запас обновляется ежедневно. Все необходимые медикаменты доставляются за день. Препараты, которые применяются для лечения пациентов в «красной зоне», имеются в необходимом количестве, также есть запас кислорода в объёме 240 литров, имеются концентраторы в количестве 9 штук. Вакцинацию в муниципалитете от общего числа граждан прошли более шестидесяти процентов населения. Марина Касумова обратилась к гражданам: «Уважаемые жители района, прошу вас более ответственно отнестись к той ситуации, которая сложилась в республике, вакцинируйтесь, соблюдайте правила гигиены, используйте дезинфекторы. Берегите себя и своих близких!».

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