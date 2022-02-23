В Агуле проходит турнир  по настольным видам спорта

Сегодня, 23 февраля в МО «Агульский район», в здании КДЦ села Хутхул, проходит традиционный районный турнир «Сапфир» по шахматам, шашкам и нардам среди взрослых (18+), посвящённый памяти педагогов Агульского района и приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.

В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов из всех сел муниципалитета. По окончании соревнований победители и призеры будут награждены Почетными грамотами и ценными призами администрации МО «Агульский район» .

Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм и противоэпидемиологических требований.

Абдурахман Манафов