В 25 годовщину теракта в городе Каспийске к дагестанцам обратился Сергей Меликов

16 ноября 1996 года в городе Каспийске был взорван многоэтажный жилой дом по улице Ленина, 58. В результате теракта под завалами оказались более ста человек. В 25 годовщину теракта к дагестанцам обратился Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, несмотря на прошедшие годы, невозможно примириться с болью от потери ни в чем не повинных людей. «Во многих семьях погибли по два, три, а то и четыре человека. Память о той трагедии навсегда останется в наших сердцах», — сказал руководитель республики.

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