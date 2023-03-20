В 23-м туре Первой лиги «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар-2» с минимальным счетом

«Динамо» перед этим матчем понесло ощутимые потери. Выбыли из строя сразу три игрока основного состава – капитан команды Муталип Алибеков и фланговые защитники Сослан Кагермазов и Олег Красильниченко. Все трое заболели. Причем Красильниченко затемпературил непосредственно в день игры, и его пришлось снимать с заявки на матч. Возможно, всё это последствия вояжа в морозный Питер в прошлом туре в гости к «СКА-Хабаровску», выбравшему именно Северную столицу для мартовского поединка.

По той же причине команда едва не осталась и без вратаря Дмитрия Терновского, но он успел выздороветь к игре и, забегая вперед, оформил в этот день четвертый подряд «сухарь» (с учетом выездного матча с «Шинником» в ноябре) и пятый в сезоне. В одном из эпизодов для этого ему пришлось подчищать огрехи партнера, отдавшего нерасчетливый пас назад. Дима успел опередить форварда «Краснодара» и в подкате выбить мяч. Оказавшийся на подборе игрок «Краснодара-2» добивал мяч, казалось, уже в пустые ворота, но удар отразил сербский защитник «Динамо» Владимир Ковачевич.

Это был, пожалуй, самый опасный эпизод первого тайма. Больше до перерыва команды ничего насозидать не смогли.

А вот во втором тайме «Динамо» сразу заметно прибавило и добилось своего в результате углового. Сработала не столько домашняя заготовка, сколько решимость динамовцев забить гол и выиграть матч во чтобы то ни стало. Мяч в ворота «Краснодара» после отчаянной борьбы на «пятачке»: Залимхан Юсупов, капитанивший в этом матче, все-таки добил его под перекладину.

Играть оставалось еще больше получаса, и гости отчаянно, неприятно, колюче пытались сравнять счет. Но подарков динамовцы им не делали и довели матч до победы, которая позволила подняться на восьмое место и подтянуться к группе команд, борющихся в данный момент за пятое место.

В следующем туре «Динамо» ждет выездной поединок с «Акроном».