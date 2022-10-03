Экономика

В 2023 году дагестанские овощеводы и картофелеводы получат новые формы господдержки

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Об этом на заседании оперштаба сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, впервые такую поддержку получат личные подсобные хозяйства, что крайне актуально для республики, с учетом их преобладающей роли в производстве этих культур.

В частности, аграрии смогут претендовать на возмещение части затрат на производство овощей открытого грунта и картофеля, на приобретение элитных семян этих культур или гибридов, а также возмещение затрат на выполнение агротехнологических работ из расчета на гектар посевной площади (для товарного сектора).

«В настоящее время продолжается уборочная кампания, очень важно наличие в достаточном количестве исправной уборочной техники. Наряду с готовностью техники, конечно, необходимо своевременно решать вопросы с обеспечением ее ГСМ. Напоминаю, что урожай нужно не только убрать, но и сохранить без потери качества. Проблем с размещением нового урожая быть не должно», — обратил внимание премьер-министр.

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