В 2023 году дагестанские овощеводы и картофелеводы получат новые формы господдержки

Об этом на заседании оперштаба сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, впервые такую поддержку получат личные подсобные хозяйства, что крайне актуально для республики, с учетом их преобладающей роли в производстве этих культур.

В частности, аграрии смогут претендовать на возмещение части затрат на производство овощей открытого грунта и картофеля, на приобретение элитных семян этих культур или гибридов, а также возмещение затрат на выполнение агротехнологических работ из расчета на гектар посевной площади (для товарного сектора).

«В настоящее время продолжается уборочная кампания, очень важно наличие в достаточном количестве исправной уборочной техники. Наряду с готовностью техники, конечно, необходимо своевременно решать вопросы с обеспечением ее ГСМ. Напоминаю, что урожай нужно не только убрать, но и сохранить без потери качества. Проблем с размещением нового урожая быть не должно», — обратил внимание премьер-министр.