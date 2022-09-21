В 2022 году товарооборот между Белоруссией и Дагестаном вырос на 30%

Об этом сообщил председатель Госкомитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Матусевич, находящийся с рабочим визитом в Дагестане.

В том числе Белоруссия готова обмениваться специалистами для строительства дорог и мостов.

«С учетом того, как развивается туризм в Дагестане, белорусские дорожники могли бы найти работу и в аэропорту, где может возникнуть необходимость в строительстве второй взлётно-посадочной полосы. У нас есть соответствующие компетенции. Это тоже одно из направлений импортозамещения», – добавил Матусевич.