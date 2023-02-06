В 2022 году по ряду налогов поступления в бюджеты муниципалитетов Дагестана значительно выросли

Об этом главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил его первый заместитель Руслан Алиев.

Так, относительно 2021 года достигнут прирост по следующим налогам: УСН: всего поступило более 2,2 млрд рублей, прирост к 2021 году — 509,1 млн рублей или на 29,4 %; Патент: всего поступило 59,5 млн рублей, прирост 15 млн рублей или на 33,6%; ЕСХН: всего поступило 67 млн рублей , прирост 5,1 млн рублей или на 8,3 %,

Налог на имущество физических лиц: поступило 512,7 млн рублей, прирост 83,2 % или 232,8 млн руб.;

Земельный налог – поступило 1,3 млрд рублей , прирост 17,8 % или 200,6 млн рублей;

Госпошлина: всего 178,6 млн рублей, прирост 24,5 млн рублей или на 15,9 %.

В целом в бюджеты муниципальных образований Республики Дагестан поступило 13,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.