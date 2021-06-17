В 2021 году в Дагестане будет построено 130 социальных объектов

16 июня врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел очередное заседание Совета при Главе РД по развитию градостроительства и архитектуры, на котором обсуждались проблемные вопросы в строительной отрасли, а также строительство объектов водоснабжения и водоотведения, социальных объектов на территории республики в рамках различных программ.

Он привел слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пятигорске по вопросам социально-экономического развития СКФО, который отметил, что к строительству любого объекта необходимо подходить комплексно. Меликов также добавил, что всем регионам СКФО руководителем кабмина поручено разработать экономическую модель развития субъекта. Документ должен соответствовать потребностям населения и возможностям как федерального, так и регионального бюджета.

«Мы должны четко понимать, каким Дагестан в целом должен быть в ближайшие годы. И только под эту модель можем закладывать инфраструктурные позиции и бюджетное финансирование. Исходя из этого, мы должны определить экономическую модель каждой отрасли. Почему мы сегодня говорим о строительстве? Потому что со строительством сегодня сопряжены практически все направления деятельности в республике: образование, туризм, медицина, сельское хозяйство, развитие дорог», – отметил Меликов.

Помимо этого, глава региона озвучил проблему, связанную с обеспечением жителей водоснабжением. Он сообщил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2022-2024 годах в Дагестане предусмотрено строительство 16 объектов водоснабжения с общим объемом финансирования почти 4,4 млрд рублей. «В 2021 году будет завершено строительство 5 объектов», – добавил глава региона.

Сергей Меликов также отметил, что в 2021 году предусмотрено проектирование и строительство 130 социальных объектов, из которых до конца года планируется ввести в эксплуатацию 76.

Поистине так и есть, как отметил Сергей Меликов, что социальное самочувствие граждан напрямую зависит от жилищных условий, наличия таких бытовых благ, как водоснабжение и канализация, доступности объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств. И вместе с тем добавил, что качество каждого из названных аспектов социального самочувствия в Дагестане далеко не соответствует запросам жителей.

Радует, что на республиканском уровне Глава Дагестана Сергей Меликов под своим руководством и контролем решает вопросы новой, современной схемы планирования территорий. Наконец–то избавимся от хаотичной застройки все и вся и индивидуальными застройщиками, и строительными фирмами с сомнительными документами на руках. Особенно это касается жилых многоэтажек, построенных у черта на куличках без всякой инфраструктуры и соответствующих документов. А куда девать обманутых жильцов, кто возместит им сбережения, собранные по копейке на приобретение своего жилья, как узаконить строительство до этого никому и дела не было. Не говоря уже о том, что хаотичное строительство портит весь облик городов и сел Дагестана и, в первую очередь, его столицы Махачкалы.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»