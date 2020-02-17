Экономика

В 2020 году утверждена республиканская инвестиционная программа на три года

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Гаджи Султанов, руководитель Минэкономразвития РД, заявил, что в текущем году утверждена республиканская инвестиционная программа, сформированная на три года.

Данное решение было принято Правительством республики в январе 2020 года. Это позволит заключать долгосрочные контракты и планировать финансово-хозяйственную работу на несколько лет вперед.

Министр также отметил, что объём республиканского бюджета в текущем году составил более девяти миллиардов рублей, что более чем на 17 % превышает предыдущие показатели.

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