В 2020 году РКБ значительно обновила техническую базу

Республиканская клиническая больница получила 100 единиц диагностического и медицинского оборудования. Техническая база больницы пополнилась двумя аппаратами МСКТ, новой операционной, 6 аппаратами УЗИ, 81 аппаратом ИВЛ, операционным микроскопом, 6 цифровыми малодозными аппаратами рентгенографии, С-дугой, аппаратом плазмафереза, кардиомониторами и другой аппаратурой.

Большую часть денег на покупку дорогостоящей медтехники выделил республиканский Минздрав.

В прошлом году в больнице открылась кислородная станция, в отделениях провели капитальный ремонт.