В 2020 году дороги в республике приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках нацпректа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике планируется провести в соответствующее состояние 85,3 километра дорог и на 67 объектах реализуют работы по налаживанию дорожного движения.

Вчера, 25 января, первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов провел заседание проектного комитета по осуществлению нацпроекта БКАД. Заседание прошло при участии начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РД Александра Шалагина, министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова, мэра города Махачкала Салмана Дадаева и многих других.

Выступая перед собравшимися, Гаджимагомед Гусейнов напомнил, что за прошлый год средства на осуществление программы были освоены в полном объеме и работы выполнены в срок.

Далее он рассказал, что в этом году работы по реализации проекта будут продолжены. Отметил, что за 2019 год в соответствии с требованиями отремонтировали около 75 километров дорог и сдали 47 объектов дорожного движения, освоив на сто процентов выделенные средства.

В этом году предстоит построить 150 дорожных объектов протяженностью 85 км, а также привести в соответствие 67 объектов дорожного движения.

Необходимо отметить, что в нацпроект БКАД входит 4 федеральных проекта, три из них реализуются в республике. Есть еще региональные проекты, схожие с федеральными: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Дорожная сеть».

С 2019 по 2024 год суммарное количество средств, выделенных на развитие региональных проектов в рамках нацпроекта, составит более 10 миллиардов рублей, среди которых около 7 миллионов выделены из федерального бюджета.

В ходе заседания участники напомнили, что за текущий год планируется вести работы на 150 участках, из которых 145 объектов только по Махачкале, а также на трех пригородных автодорогах.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках дорог установят фиксирующие камеры в количестве 15 штук для выявления нарушителей ПДД.