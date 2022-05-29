В 187 домах провели капремонт за 2021 год

В Дагестане реализуется программа капремонта многоквартирных домов. Она рассчитана на 2014-2040 годы. С 2014 года по сей день ремонт провели в 600 домах, а в 2021 году данные работы были реализованы в 187.

Такие цифры озвучил Магомед Алиев — руководитель Фонда капремонта РД. Он отметил, что 2021 год знаменовался повышением цен на стройматериалы, однако большое количество задач все же было выполнено, что позволило улучшить жилищные условия 30 тысячам жителей дагестанских городов.

Магомед Алиев также обратил внимание на увеличение собираемости взносов на капремонт.