Здравоохранение

Уважаемые жители Агульского района

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Министерство здравоохранения РФ
с общественным движением «Матери России» и ассоциацией маммологов-радиологов РФ в рамках месяца борьбы против рака молочной железы проводят акцию «Розовая лента». Проводится акция с 23 октября 2021 г. в честь международного дня борьбы с раком молочной железы. Этот день объявляется днем открытых дверей. Акция будет проходить во всех поликлиниках и больницах РФ, где имеются кабинеты маммографии. Каждая женщина может прийти в поликлинику и пройти маммографию, получить консультацию маммолога, онколога и акушер-гинеколога.
Дорогие женщины, позаботьтесь о своем здоровье.

Врио.гл.врача Агульской ЦРБ М.З.Багаудинов

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