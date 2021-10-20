Уважаемые жители Агульского района

Министерство здравоохранения РФ

с общественным движением «Матери России» и ассоциацией маммологов-радиологов РФ в рамках месяца борьбы против рака молочной железы проводят акцию «Розовая лента». Проводится акция с 23 октября 2021 г. в честь международного дня борьбы с раком молочной железы. Этот день объявляется днем открытых дверей. Акция будет проходить во всех поликлиниках и больницах РФ, где имеются кабинеты маммографии. Каждая женщина может прийти в поликлинику и пройти маммографию, получить консультацию маммолога, онколога и акушер-гинеколога.

Дорогие женщины, позаботьтесь о своем здоровье.

Врио.гл.врача Агульской ЦРБ М.З.Багаудинов