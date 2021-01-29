Постановлением правительства установлены размеры пособия по безработице на 2021 год. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей.
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Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.
Установлены размеры пособия по безработице на 2021 год
Постановлением правительства установлены размеры пособия по безработице на 2021 год. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей.