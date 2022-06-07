Успех на международном турнире

Успешно выступили представители дагестанского бокса на традиционном международном турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту РД.

В соревнованиях приняли участие около 100 боксеров из России, Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Монголии, Донецкой народной республики и Беларуси. Одним из почетных гостей турнира стал заместитель министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков.

Бронзовый призер чемпионата России-2021 Ислам Меджидов в весовой категории до 63,5 кг, чемпион России-2021 Шарапутдин Атаев в весе до 86 кг стали обладателями золотых медалей среди мужчин. А у женщин победительницей стала чемпионка Европы-2016 и семикратный чемпион страны Саадат Далгатова (до 66 кг).

Серебряные медали завоевали Курбан Байранбеков (54 кг), Джамбулат Бижамов (75 кг) и Султан Мусаев (92 кг).

– Это один из старейших спортивных турниров, соревнования памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходят в регионе с 1961 года. Это настоящий праздник бокса как для зрителей, так и для самих участников – тренеров, спортсменов и почётных гостей: чемпионов мира и победителей Олимпийских игр, – отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Источник: Дагестанская правда