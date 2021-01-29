Условия досрочного выхода на пенсию по предложению органов службы занятости определены пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»):

— отсутствие возможности для трудоустройства безработного гражданина,

— недостижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста),

— наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно,

— увольнение с последнего места работы в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

ВАЖНО❗ При поступлении на работу или возобновлении иной деятельности, выплата досрочной пенсии, установленной безработным гражданам, прекращается❗

О факте трудоустройства пенсионер обязан незамедлительно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. В противном случае, гражданин обязан будет возместить государству излишне выплаченные средства в виде досрочно назначенной пенсии. После прекращения работы выплата пенсии восстанавливается.