Уроженец села Дулдуг Агульского района награжден медалью мусульман России

На VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман», посвященной торжественному открытию года празднования 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии, которая торжественно проходила13 -14 января 2022 года в Московской Соборной мечети, Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин вручил Рамазанову Гаджирамазану Гамдиевичу, уроженцу села Дулдуг Агульского района, медаль мусульман России «За духовное единение».

«За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Ислама и мусульман, а также за значительные усилия, направленные на возрождение и укрепление в обществе ценностей Ислама, и в связи с 55-летием наградить медалью мусульман России «ЗА ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ» Председатепя местной организации мусульман «Мир и созидание» города Белгорода Белгородской области РАМАЗАНОВА ГАДЖИРАМАЗАНА ГАМДИЕВИЧА»

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин», — говорится в наградном удостоверении к медали.

Наш земляк Рамазанов Гаджирамазан Гамдиевич возглавляет мусульманскую общину в городе Белгороде. Родился в селении Дулдуг Агульского района РД 8 января 1966 года в многодетной семье. Занимается благотворительностью, взаимодействует с органами государственной власти. Совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом НИУ Бел ГУ является организатором и участником ежегодных научных конференций и круглых столов, направленных на укрепление межрелигиозного и межнационального мира и согласия.

Рамазанов стал инициатором, автором и спонсором открытия мемориального комплекса «Огненная дуга» — памятника воинам-мусульманам, погибшим в ВОВ в Прохоровском районе Белгородской области.

Не теряет связи Гаджирамазан Гамдиевич и с родным селом, участвуя по мере возможностей в улучшении и возрождении ее социальной, общественной и духовной жизни.

Абдурахман Манафов