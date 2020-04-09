Уроки рисования в режиме онлайн

Обезопасить свое здоровье в период самоизоляции и при этом не пропустить ни одного занятия ИЗО смогут учащиеся школ искусств города Махачкалы.

Директор Детской художественной школы столицы республики Гюльнара Мамашева отмечает, что в режиме онлайн здесь прошло уже несколько уроков, на которых юные художники рисовали натюрморты и силуэты.

И, несмотря на веб-формат, учащиеся активно работают, оттачивая свое умение. Для этого на платформе «YouTube» создан канал, а задать вопросы педагогам каждый ученик может в группе «WatsApp».

По слова руководителя Управления культуры города Махачкалы Фарида Абалаева, на подобные изменения перешли все учреждения дополнительного образования города, а также библиотеки.