Образование

«Урок цифры» об IT-технологиях объединил тысячи дагестанских детей

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«Урок цифры» — это проект, который направлен на развитие у детей цифровой компетенции, которая позволит хорошо ориентироваться в современных профессиях, специализирующихся на IT-технологиях. 7 декабря в данном проекте приняли участие и дагестанские школьники. В интерактивном формате ребятам был представлен весь спектр применения нейросетей в современной жизни, а также другие возможности IT-сферы.

Мероприятие, которое было подготовлено во взаимодействий региональных ведомств и кампании Mail.ru.Group, объединило несколько тысяч дагестанских детей.

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