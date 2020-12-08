«Урок цифры» об IT-технологиях объединил тысячи дагестанских детей

«Урок цифры» — это проект, который направлен на развитие у детей цифровой компетенции, которая позволит хорошо ориентироваться в современных профессиях, специализирующихся на IT-технологиях. 7 декабря в данном проекте приняли участие и дагестанские школьники. В интерактивном формате ребятам был представлен весь спектр применения нейросетей в современной жизни, а также другие возможности IT-сферы.

Мероприятие, которое было подготовлено во взаимодействий региональных ведомств и кампании Mail.ru.Group, объединило несколько тысяч дагестанских детей.