Общество

Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля

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Правительство РФ подготовило решение о продлении до 1 июля 2022 года упрощенного порядка установления инвалидности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Подготовлено постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. До этого времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или чтобы получить ее впервые. Это и дальше будет происходить дистанционно, медучреждения сами передадут все нужные документы, не потребуется дополнительных обследований, заочно будут назначены и меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, — пенсии, технические средства реабилитации», — сказал Мишустин.

Нововведение касается и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Они также до 1 июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы, указал премьер.

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