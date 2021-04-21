Уполномоченный при Главе РД по правам ребенка Мария Ежова прокомментировала Послание Президента РФ Федеральному Собранию

«Сегодня Президент огласил магистральные направления внутренней и внешней политики. Думаю, всеобщую поддержку получат инициативы прямых денежных выплат. Государственную помощь 5650 ₽ получат дети из неполных семей, 10000 — школьники, 6350 — беременные женщины. Хочу отметить идею «социального казначейства», согласно которому все пособия и выплаты будут оформляться в одном месте. Очень наболевшая проблема алиментов получит государственное решение. Комплекс социальных и управленческих инициатив направлен на поддержку семей с детьми, призван не допустить снижение уровня реальных доходов населения, прежде всего, всеобъемлюще защитить детей», — сказала детский омбудсмен.

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