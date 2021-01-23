Улицы Дагестана начнут светить эффективнее

22 января Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым встретился с министром энергетики и ЖКХ РД Манвелом Мажонцем и представителями компаний «Россети Тюмень», «Швабе» из состава госкорпорации «Ростех».

Основным вопросом, обсуждаемым на встрече, был вопрос сотрудничества по повышению энергетической эффективности через модернизацию систем уличного освещения. С данной целью предполагается внедрить на территории Дагестана аппаратно-программные комплексы «Безопасный город». Осуществлением поставленной задачи будет заниматься организованная при Минэнергетики и ЖКХ Дагестана рабочая группа. Под контролем рабочей группы пройдёт внедрение пилотного проекта в один из муниципалитетов республики.

Новый подход позволит рационально использовать энергоресурсы, наряду с повышением комфортности городской среды, так как освещённость сказывается на уровнях травматизма на дорогах, аварийности, преступности.