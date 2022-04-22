Зеленскому нужны $50 млрд

Украинское попрошайничество на международной арене взяло новую высоту. Украинский президент, дабы уже не мелочиться, решил попросить у G7 не три, не пять и не 10 миллиардов долларов, а сразу 50. Так, чтобы на ближайшее время забыть об экономических проблемах. Ну, во всяком случае, это они так формулируют свою просьбу.

«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц — это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов, потому что, если вы посмотрите, на полгода это приблизительно где-то около 50 миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время… Президент обратился с подобной просьбой к странам «большой семерки» про предоставление этих 50 миллиардов долларов финансирования для Украины. Параллельно еще несколько треков задействовано», – заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

В общем, мы видим, что аппетиты у Офиса президента выросли. Выросли настолько, что есть большие сомнения в том, что Запад будет готов их утолить. Да, безусловно, обещать будут всё, что угодно. Так, по заявлениям в западной прессе, а конкретно «Bloomberg» это заявляет, Евросоюз планирует создавать трастовый фонд для восстановления Украины. Затраты будут покрыты странами-участницами. Что можно из этого сказать? Зеленскому дают отмашку на продолжение войны, отсюда и его заявления про готовность «воевать 10 лет». Не стоит исключать и того, что пообещают дать и эти 50 миллиардов. Раздробят сумму – на 1-й, 5-й, 10-й транш. И пообещают выплатить через энное количество времени. А времени у Незалежной осталось немного. В плане той действительности, на которую рассчитывает Зеленский. Этот недоделанный комик, прислуги которого решили сравнивать его с Че Геварой, при первой возможности смоется из Украины, освоив эти самые транши, переведя часть денег в офшоры, и помашет украинцам на прощание ручкой. Впрочем, учитывая суровые экономические реалии США и Европы, всё-таки есть сомнения, что такую сумму Зеленскому «для поддержания штанов» дадут. Американские СМИ практически постоянно трубят о том, что уровень жизни в США стремительно падает, продукты первой необходимости дорожают, а общество всё больше недовольно нынешним президентом, который, кстати, как бы это смешно ни звучало, готов идти на выборы в 2024-м году. Слишком оптимистично для старика Джо думать о том, что будет через пару лет, когда уже сегодня он жмёт руки своим «фантомным воспоминаниям». Такое чувство, что Зеленский требует деньги за оказанные Украиной Западу военные услуги. Возможно, скоро он даже начнёт их шантажировать войной. Так же эта ситуация демонстрирует и то, насколько Украина зависима от западных денежных вливаний – это как аппарат искусственного дыхания. Отключат – и всё, страна-экономический труп. Даниил Безсонов