Культура Учреждения культуры Дагестана приглашают отметить День России 10.06.2020 Вести Агула Оставить комментарий В этом году часть акций и концертов пройдет онлайн, из-за пандемии. Дагестанские учреждения культуры присоединятся ко всероссийским челленджам. Подробнее на сайте Министерства культуры. ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:Къурмяв гитан (хIикат)В Дагестане на месте ключевой битвы Кавказской вой...Махачкалинцы проголосовали «за» и «против» колеса ...Как отметить Новый год в Махачкале?