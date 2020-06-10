Культура

Учреждения культуры Дагестана приглашают отметить День России

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В этом году часть акций и концертов пройдет онлайн, из-за пандемии. Дагестанские учреждения культуры присоединятся ко всероссийским челленджам.

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