Учителя из Дагестана приняли участие во Всероссийском форуме молодых учителей

В Ленинградской области прошёл форум «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», где Дагестан представил финалист конкурса «Учитель года 2022» Рашия Османова из Буйнакска и Руслан Саудов из Махачкалы.

250 участников форума прибыли из 73 регионов страны. Они приняли участие в марафоне мастер-классов, пленарных заседаний и тренингов. С ними же встретился руководитель Минобразования РФ Сергей Кравцов.

Стоит отметить, что участниками форума стали финалисты различных конкурсов среди педагогов, а также учителя из ЛНР и ДНР.