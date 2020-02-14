Учителя Дагестана вышли в полуфинал профессионального конкурса

1200 соискателей готовятся к полуфинальным соревнованиям конкурса «Учитель будущего». В онлайн-тестировании участвовали больше 30 тысяч учителей со всей страны.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование». Цель – выявить лучшие педагогические практики, внедрить инновации в образование и стимулировать педагогов на самореализацию.

Полуфинал проходит в восьми городах страны с 14 февраля по 22 марта. Для участников Северокавказского федерального округа следующий этап начнется 13 марта в городе Грозный.

Победители дистанционного этапа получат доступ в электронную библиотеку, а финалисты смогут участвовать в программе совершенствования педагогического мастерства.