Учителя Дагестана приняли участие в «Уроке Трезвости»

Из Общественной палаты России сегодня был проведен «Урок Трезвости», в котором приняли участие представители образования: руководители управлений образования, заместители по воспитательной работе и классные руководители школ.

Инициатор Урока — комиссия ОП РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ, однако он был организован в рамках исполнения поручения врио главы республики Сергея Меликова.

Спикерами встречи выступили Султан Хамзаев, который ознакомил педагогов с методикой проведения антиалкогольной и антинаркотической профилактической работы с подростками. Также перед педагогами выступили профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова, автор теории устойчивого развития личности и профессор Виктория Аршинова, семейный психолог и кандидат психологических наук Ирина Агличева.

Задача, которая стоит перед педагогами, — защита детского здоровья путем выстраивания грамотной профилактической работы против табакокурения, алкоголизма, наркомании.

Семинар запланирован на 10 и 11 марта и должен охватить более 600 школ Дагестана.