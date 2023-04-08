Учителем года в Дагестане признан учитель русского языка и литературы Алексей Шаулов

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023» абсолютным победителем стал учитель из образовательного центра «Развитие» г. Махачкалы — Шаулов Алексей Валерьевич.

Он представит нашу республику на федеральном этапе конкурса «Учитель года 2023».

Стоит отметить, что Шаулов Алексей Валерьевич 1975 года рождения, родом из Махачкалы. Учитель с 26-летним стажем относится к числу педагогической династии. Из поколения в поколение семья Алексея Шаулова связывает свои судьбы с образованием и воспитанием детей.