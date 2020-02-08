Учитель — профессия особая

Курбан Рамазанович Аюбов — педагог, проработавший в школе более 50 лет. Воспитал не одно поколение учащихся, ежедневно вкладывая в них частицу души и знаний. Профессия учителя обязывает не только давать знания детям, но и требует чуткого и гуманного отношения к ним. Это пример талантливого педагога, который может реализовать себя на профессиональном уровне.

Родился Курбан Аюбов в небольшом селе Яркуг в 1944 году. С малых лет помогал родителям по хозяйству, пас овец, кормил домашнюю скотину, во время школьных каникул, как и многие его сверстники тех лет, работал в местном колхозе. Это было послевоенное время, когда дети принимали активное участие в повышении потенциала родного хозяйства после войны.

В 1957 году К.Аюбов окончил начальную школу в родном селе, а затем учился в соседнем селе Дулдуг. После окончания семи классов продолжил учебу в райцентре. Тогда тут располагались интернат и базовая средняя школа.

После окончания Тпигской средней школы поступил в Дербентское педагогическое училище. В 1962 году начал работать учителем начальных классов Яркугской начальной школы.

После службы в армии стал заведующим. Тогда было большое желание работать в школе, учителей в ту пору ценили.

Знания, полученные в педучилище для разностороннего обучения детей в школе, были недостаточными, и он поступает в 1967 году в Дагестанский педагогический институт на очное отделение биологического факультета.

После окончания института с 1972 по 1973 год работал учителем химии и биологии в Чирагской СОШ. Затем 3 года проработал в аппарате райкома партии инструктором и одновременно ответственным секретарем общества «Знание». В 1977 году продолжает работу в Буршагской СОШ в течение 4-х лет.

С 1982 года снова стал работать учителем в родной школе. Помимо химии и биологии преподавал уроки русского языка, географию и другие предметы. Приходилось вести эти предметы из-за нехватки специалистов. На протяжении многих лет является завучем по учебной части школы, получил звание Отличника народного образования.

Где бы не работал Курбан Рамазанович, его всегда ценили коллеги за мудрость, за душевную теплоту и человеческую щедрость, за глубину педагогического мастерства.

Его ученики не раз становились победителями районных и республиканских олимпиад.

Пройдя более чем 50-летний педагогический путь от рядового учителя до директора школы, где ныне является завучем по учебной части, он остался человеком чести и профессионалом. Воспитанники и коллеги вспоминают его с благодарностью как учителя и наставника.

Курбан Аюбов занимается не только любимым делом, но и ведет активный образ жизни: занимается ходьбой. За многолетнюю и добросовестную работу награжден многочисленными грамотами и поощрениями. Является почетным донором Республики Дагестан. Добровольная сдача крови нуждающимся, считает он, — это милосердие, что дарит жизнь другим людям. Таковы критерии жизни у Курбана Аюбова, с которого можно брать пример в жизни и в профессии.