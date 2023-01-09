Агул, Общество

Учитель из Агульского района вошёл в число лучших учителей 2022 года

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28 декабря ушедшего года в  городе Каспийск в Республиканском центре образования состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса — лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 декабря 2020 года № 264 «О премиях лучшим учителям Республики Дагестан за достижения в педагогической деятельности» премии в размере 100 тыс. рублей удостоился учитель русского языка и литературы МКОУ «Ричинская СОШ» Агульского района Играмудин Ибрагимов. Он награжден сертификатом от Правительства РД и благодарностью от Министерства образования РД.

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