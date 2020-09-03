Учебный год в школах Агульского района начался с открытых уроков

Новый учебный год для учащихся школ Агульского района начался с открытых уроков, посвященных разным важным темам: «Уроки здоровья», «Уроки безопасности в общеобразовательных учреждениях», и в рамках всероссийской акции — «Уроки второй мировой войны».

Материалы для проведения занятий были заранее подготовлены учителями истории и начальных классов по поручению администрации школы и имели весьма интересное и полезное содержание.

Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества. Ключевую роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины: они сражались не только за свою Родину.

Советские солдаты гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных нацистской Германией и ее союзниками. Страшное зло могло распространиться по всему миру, если бы советский народ не одержал Победу в главном противостоянии Второй мировой –Великой Отечественной войне.

Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на Дальнем Востоке. Блестяще проведенная Маньчжурская операция стала завершающей битвой Второй мировой, после которой последний союзник нацистской Германии – милитаристская Япония была вынуждена капитулировать.

2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский союз праздновал Великую победу. В 2020 г. этот день объявлен днем воинской славы России — Днем окончания Второй мировой войны.

Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных государств. В этой связи предлагается провести мероприятия 2 и 3 сентября. Настоящие рекомендации построены таким образом, что любой гражданин может отдать свою дань уважения всем, кто внес свой вклад в Великую Победу. Субъект Российской Федерации вправе использовать те мероприятия, указанные в рекомендациях, которые позволяет провести эпидемиологическая ситуация в регионе.

Хасбулат Гамзатов